Star Trek: Voyager - obsada serialu spotkała się na 25-lecie serialu [WIDEO]

fot. materiały promocyjne

Stars In The House to akcja charytatywna mająca na celu zbieranie funduszy na walkę z pandemią koronawirusa. W niej aktorzy i twórcy z kultowych produkcji spotykają się po latach. W kolejnym odcinku cyklu mogliśmy zobaczyć obsadę serialu Star Trek: Voyager. Spotkanie odbyło się z okazji 25-lecia produkcji. W trakcie odcinka udało się zgromadzić rekordową kwotę 19 225 dolarów. Poprzedni rekord należał do epizodu z obsadą Glee. Poniżej możecie obejrzeć wideo z tego spotkania.

W odcinku uczestniczyli Kate Mulgrew (Kathryn Janeway), Jeri Ryan (Siedem z Dziewięciu), Roxann Dawson (B'Elanna Torres), Robert Beltran (Chakotay) , Robert Duncan McNeill (Tom Paris), Robert Picardo (Doktor), Ethan Phillips (Neelix), Garrett Wang (Harry Kim) i Tim Russ (por. Tuvok). Organizatorzy akcji zapowiedzieli kolejne epizody związane ze Star Trekiem.