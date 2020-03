Star Wars 9: Duel of the Fates - animacja pokazuje wizję niedoszłego reżysera

Autorem animowanego zobrazowanie Star Wars 9: Duel of the Fates jest kanał Mr. Sunday Movies. Oparli się na szczegółach ze scenariusza autorstwa Colina Trevorrowa i Dereka Connolly'ego, o których Was kilkakrotnie informowaliśmy. I choć animacja ogólnikowo przybliża wszelkie szczegóły, robi to z przymrużeniem oka i humorem.

Szczegóły scenariusza Trevorrowa i Dereka Connolly'ego możecie poznać w linkach do wspomnianych newsów, w których je opisywaliśmy. Przypomnijmy w skrócie: w tej wersji Palpatine nie żył i nikt go nie wskrzeszał, duża część fabuły rozgrywała się na Coruscant, czyli dawnej stolicy Republiki, na powierzchni której rozgrywa się wielka bitwa z Najwyższym Porządkiem, a Kylo Ren był czarnym charakterem bez możliwości odkupienia.

Zobacz także: Spoilery Plotka

Kiedy do sieci zaczęły wyciekać informacje na temat Star Wars 9: Dule of the Fates, fani dali znać, że te pomysły bardziej im się podobają niż to, co ostatecznie zobaczyli na ekranie kin w filmie Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie.

Star Wars 9: Duel of the Fates - szkice koncepcyjne