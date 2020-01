Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie – easter eggi i nawiązania

Film Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie to prawdziwa kopalnia jeśli chodzi o przeróżne smaczki i nawiązania, nie tylko do poprzednich odsłon, ale też innych elementów tego wciąż poszerzanego uniwersum. Zgodnie z tradycją, podobnie, jak w przypadku poprzednich odsłon, i tym razem postanowiliśmy je dla Was zebrać w ramach poniższej listy. Jeśli cokolwiek przeoczyliśmy - dajce nam znać w komentarzach, a z pewnością uzupełnimy zestawienie! Nie uwzględnialiśmy tu cameo (ról epizodycznych, również tych głosowych), ponieważ pisaliśmy już o nich w tym artykule.

Lista (a przede wszystkim uwzględnienie nawiązania do komiksu Dark Empire) powstała już po ogłoszeniu przez scenarzystę Star Wars 9 faktu, że ciało Palpatine'a nie przeżyło ciśnięcia go w przepaść przez Dartha Vadera. Słowa, kontekst i wnioski z nich płynące możecie przeczytać tutaj.

Tymczasem zapraszamy do przejrzenia wyłapanych smaczków!