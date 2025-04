4. sezon Daredevila Netflixa byłby kompletnie inny od Odrodzenia. Były showrunner zdradza plany

fot. Netflix

Fani Daredevila od Netflixa na pewno pamiętają dzień, w którym ogłoszono iż serial został anulowany pomimo znakomitego 3. sezonu i udanych poprzednich serii. Na kontynuację w formie Daredevil: Odrodzenie trzeba było poczekać kilka lat i obecnie trwa debata na temat tego, czy jest to produkcja, którą można stawać na równi z poprzednimi sezonami. Jeśli spojrzeć tylko na oceny Rotten Tomatoes, to odpowiedź brzmi "tak i nie":

Daredevil: sezon 1 - 99%, 93%.

Daredevil: sezon 2 - 81%, 89%.

Daredevil: sezon 3 - 97%, 86%.

Daredevil: Odrodzenie - sezon 1 - 87%, 80%.

Zdaniem krytyków jest to serial lepszy od 2. sezonu oryginalnego Daredevila. Surowiej oceniają fani, dla których jest to najgorsza dotychczasowa produkcja.

4. sezon Daredevila Netflixa byłby kompletnie inny od Odrodzenia

Erik Oleson, showrunner 3. sezonu Daredevila, w rozmowie z The Wrap opowiedział o planach na czwartą odsłonę, do której nie doszło z powodu anulowania serialu i rychłego nadejścia Disney+, co miało wielki udział w decyzji o kasacji.

4. sezon, który miałem w głowie różniłby się znacząco [od Daredevil: Odrodzenie]. To była historia o Tyfusowej Mary. Chcieliśmy pójść w nieco innym kierunku, a potem wrócilibyśmy do Bullseye'a w 5. sezonie. Zaczynałem planować dalsze wątki, których podjęlibyśmy się na przestrzeni przyszłych sezonów. Potem oczywiście Marvel i Netflix zerwali, bo Disney+ chciało Marvela.

Tyfusowa lub Krwawa Mary, zwana także Mutantem Zero, to postać, która jest w komiksach ściśle powiązana z Daredevilem. Co ciekawe, w Netflixowym uniwersum debiutowała w 2. sezonie serialu Iron Fist. W postać wcieliła się aktorka Alice Eve i wszystko wskazuje, że dalej odgrywałaby tę postać w uniwersum. Jej relacja z Daredevilem w komiksach była burzliwa i płynnie przechodziła z miłości do nienawiści. Mary była też mutantką i posiadała supermoce - hipnozę, moce związane z ogniem, manipulowaniem obiektami w powietrzu i nie tylko. Cierpiała też na rozdzielenie osobowości na trzy części - Mary, Tyfus i Mary Walker.

