Star Wars 9 - zdjęcia z planu. Cesarzowa Palpatine na tronie i inne ciekawostki

Portal BuzzFeed opublikował zdjęcia z planu Star Wars 9, które potwierdzają kilka informacji i zdradzają nowe ciekawostki, o których wcześniej nie słyszeliśmy.

Na przykład książka Star Wars: The Rise of Skywalker wyjawiła, że sceny początkowe na Mustafarze było o wiele dłuższe i nie trwały zaledwie 30 sekund. Widzimy na zdjęciu, że zostały one nakręcone, ponieważ Domhnall Gleeson i Richard E. Grant są na jednym zdjęciu właśnie na powierzchni Mustafara.

Do tego wiele osób zaskoczy fakt, że scena z wężem, którego leczyła Rey to... nie są efekty komputerowe! Stwór został stworzony w 100% metodami praktycznymi.

Widzimy też ujęcie z Cesarzową Rey Palpatine na tronie Imperatora na planecie Exogol. W filmie była to zaledwie chwilka podczas wizji, którą miała Rey, gdy spotkała się ze swoją mroczną wersją.

Lucasfilm przyspieszył również premierę wersji cyfrowej filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Jest ona już dostępna w USA. Wszystko z powodu pandemii koronawirusa - chcą zapewnić ludziom siedzącym w domu rozrywkę.

Star Wars 9 - zdjęcia z planu

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - zdjęcie z planu

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - szkice

Przypomnijmy, że połowie stycznia do sieci trafiły również szkice koncepcyjne z różnych etapów prac na Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie.