Star Wars 9 - jak Palpatine przeżył? Mieliśmy poznać odpowiedź w samym filmie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Star Wars 9 nie wyjaśnił, jak dokładnie Palpatine przeżył. Użyto jedynie cytatu z Zemsty Sithów: Ciemna Strona Mocy to ścieżka wielu możliwości... przez niektórych uważana za nienaturalną. Na tym skończyło się wyjaśnienie informacji na temat Imperatora. Potem Chris Terrio, współscenarzysta filmu, dodał, że ciało Palpatine'a zginęło na drugiej Gwieździe Śmierci w Powrocie Jedi, jednoznacznie sugerując, że obserwujemy klona opętanego przez ducha Imperatora.

Maryann Brandon, montażystka filmu wyjaśnia, że dużo rozmawiali o tym, jak wiele chcą powiedzieć o przyczynach powrotu Palpatine'a, więc szukali w tym delikatnej równowagi. Wyjaśnia, że w pierwotnej wersji montażu zdradzali o wiele więcej informacji o tym, co utrzymuje Palpatine'a przy życiu, ale według montażystki historia schodził z tematu przewodniego i uznali, że to nie jest istotne. Dlatego ostatecznie pokazali mniej niż planowali.

Zdradziła również, że początkowa scena z klonami Snoke'a została dodana w post-produkcji przez ekipę od efektów specjalnych. Jej zdaniem świetnie to zadziałało, bo mówi więcej niż dialogi i nie wpływało na tempo sceny. Było to jednoznaczne i jej zdaniem każdy wiedział o co chodzi.

Skomentowała też kwestię oczekiwanego przez widzów na całym świecie romansu Finna z Poe. Bazując na ujęciach, które montowała, nie doszukała się w tym żadnej sugestii relacji romantycznej. Jej zdaniem są oni najlepszymi przyjaciółmi. W innym wywiadzie Oscar Isaac uważa inaczej i jednoznacznie mówi, że ich romans nie pojawił się na ekranie, ponieważ włodarze Disneya na to nie pozwolili, gdyż nie byli na to gotowi. Chodzi o etap scenariusza, gdy r planowano ten film, kiedy to chciał doprowadzić do wprowadzenia takiego motywu.