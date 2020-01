Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - memy z filmu

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie doczekałoby się wielu memów nawet, gdyby film został przez wszystkich doceniony od strony artystycznej - tak duża marka zawsze spotyka się w internecie z wysypem zabawnych zdjęć w kontekście filmu. Jednak nowe Gwiezdne Wojny namieszały i spotkały się z wieloma negatywnymi recenzjami krytyków i widzów, którzy punktują fabularne niedociągnięcia.

Te nie mogły nie spotkać się z reakcjami fanów, którzy tylko czekali aż wyjdą z sali kinowej i zaprezentują swoje pomysły na internetowe memy. Zobaczcie, jak poszło im tym razem:

Me enjoying The Rise of Skywalker while everyone else finds something to complain about #TheRiseOfSkywalker pic.twitter.com/JmJ14ixJ4u

— Ziggy (@mrjafri) December 20, 2019