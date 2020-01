Gwiezdne Wojny - reżyser Thor: Ragnarok może stworzyć film

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Gwiezdne Wojny szukają nowej drogi na ekranach kin po zakończeniu Gwiezdnej Sagi. Według portalu Deadline i The Hollywood Reporter studio Disney (mówią o nich, nie o Lucasfilmie) chce, aby nominowany do Oscara reżyser pozostał w rodzinie i stworzył film w świecie Star Wars.

Według portali złożono mu propozycje, ale nie wiadomo nic ponad to. Sam Waititi wcześniej mówił, że chętnie wyreżyserowałby Gwiezdne Wojny na dużym ekranie. Nie wiadomo również, czy może to być projekt Kevina Feige, szefa Marvel Studios, z którym filmowiec współpracował przy Thor: Ragnarok.

Taika Waititi wszedł do świata Gwiezdnych Wojen wraz z serialem The Mandalorian - wyreżyserował finał pierwszego sezonu oraz grał postać droida IG-11.

Jeśli Waititi przyjmie propozycje, prawdopodobnie jest to jakiś bardziej odległy projekt, niż ten, który wystartuje w grudniu 2022 roku. W sierpniu 2020 roku reżyser rusza na plan superprodukcji Thor: Love and Thunder, która zajmie mu dużo czasu do premiery jesienią 2021 roku.

Na razie nie wiadomo, jak ma wyglądać przyszłość Gwiezdnych Wojen na ekranach kin. Lucasfilm zapowiadał oficjalnie informacje na styczeń 2020 roku, ale jeszcze nic na ten temat oficjalnie nie ujawniono.