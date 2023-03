Star Wars: Acolyte - Jodie Turner-Smith ujawnia nowe szczegóły dotyczące jej roli w serialu

fot. materiały prasowe

The Acolyte będzie serialem, którego akcja rozgrywa się 100 lat przed wydarzeniami z filmu Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo. Historia ukazuje galaktykę u szczytu ery Wysokiej Republiki, kiedy Jedi byli najsilniejsi, a Sithowie mieli zostać wytępieni.

Historia ma skupić się na historii byłej padawanki, która łączy siły ze swoim Mistrzem Jedi, aby zbadać serię zbrodni. W obsadzie serialu jest między innymi Jodie Turner-Smith, która w jednym z wywiadów wypowiedziała się więcej na temat jej udziału w świecie Gwiezdnych Wojen. Potwierdziła, że nie będzie władać mieczem świetlnym, jak również ujawniła, że pracowała z reżyserem Kogonadą. Gwiazdą produkcji jest Amandla Stenberg, ale co ciekawe, Jodie Turner-Smith nie miała z nią żadnych wspólnych scen.

Amandla [Stenberg] jest tak niesamowita w tym co robi. Ja, niestety, nie miałam z nią żadnych scen, ale miałam okazję zobaczyć trochę tego, co robili i myślę, że to będzie epickie i nie jest to nic, co ktokolwiek widział wcześniej wewnątrz tego uniwersum.

Disney+

Za sterami stoi Leslye Headland, a jedną ze scenarzystek jest Charmaine DeGrate (House of The Dragon). Data premiery nie jest jeszcze znana.