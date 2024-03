Star Wars: The Acolyte - zwiastun pobił rekord. Żadna zapowiedź serialu uniwersum nie miała takiego wyniku

fot. Disney+

Star Wars: The Acolyte, czyli Gwiezdne Wojny: Akolita to nowy serial Disney+, który doczekał się pierwszego zwiastuna. Jak donosi oficjalna strona Gwiezdnych Wojen, w pierwszy 24 godziny osiągnął on rekordowe 51,3 mln wyświetleń. Żaden inny trailer serialu Star Wars oraz samego Lucasfilmu nie osiągnął tak spektakularnego wyniku. Zapowiedzi seriali The Mandalorian, Andor, Księga Boby Fetta, Obi-Wan Kenobi, oraz Ahsoka nie były aż tak popularne.

Star Wars: The Acolyte - obsada

W serialu zobaczymy takich aktorów jak Amandla Stenberg, Dafne Keen, Carrie-Anne Moss, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Charlie Barnett oraz Dean-Charles Chapman.

Star Wars: The Acolyte - opis fabuły

Śledztwo w sprawie szokującej serii zbrodni stawia szanowanego mistrza Jedi (Lee Jung-jae) przeciwko niebezpiecznej wojowniczce (Amandla Stenberg), których łączy wspólna historia. W miarę pojawiania się kolejnych wskazówek, podążają mroczną ścieżką, gdzie złowrogie siły odkrywają, że nie wszystko jest tym, czym się wydaje...