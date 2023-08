Star Wars: Ahsoka - kim jest Marrok? Nowa teoria o Inkwizytorze

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Kim jest Marrok z serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka? Wiemy, że sojusznik Morgan, Baylana i Shin jest Inkwizytorem, czyli teoretycznie należał do grupy pracującej dla Vadera i polował na Jedi. To zostało oficjalnie potwierdzone, ale jego tożsamość wciąż jest tajemnicą. Fani z odcinka na odcinek spekulują i tworzą ciekawe teorie. Najnowszy zmotywował ich do pójścia w inny kierunku.

Star Wars: Ahsoka – kim jest Marrok?

Do tej pory w teoriach przewijały się różne postacie. Mówiono, że może to być zbuntowana Jedi Bariss Offee, z która pojawiła się w historii z Ahsoką, wskrzeszony Kanan Jarrus, Galen Marek z gry Star Wars: The Force Unleashed, a nawet Ezra Bridger. Teraz fani idą w totalnie innym kierunku i – jeśli cokolwiek się z niej potwierdzi – może to być coś kompletnie nowego w uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Nowa teoria sugeruje, że Inkwizytor Marrok to tak naprawdę Jacen Syndulla, syn Hery i Jedi Kanana Jarrusa. W 3. odcinku widzieliśmy go na pokładzie statku z matką. Jest on zaledwie dzieckiem, więc jakim cudem mógłby być Inkwizytorem?

Autor teorii zakłada, że poprzez użycie Świata między światami doszło do podróży w czasie. To miejsce leżące w Mocy poza czasem i przestrzenią. To tam w animacji Star Wars Rebelianci Ezra Bridger uratował życie Ahsoki po epickiej walce z Vaderem. Teoria zakłada, że Jacen później przejdzie na Ciemną Stronę Mocy i wykorzysta to miejsce, by cofnąć się w czasie. Motywacją dla tej teorii jest inspiracja postacią Jacena Solo z książek z Legend. Syn Hana Solo był Jedi, który przeszedł na Ciemną Stronę Mocy i stał się Darthem Caedusem. Choć Ben Solo z filmów wyraźnie był nim inspirowany, to teraz fani zakładają, że kanoniczny Jacen może mieć wiele wspólnego ze swoim imiennikiem. Dave Filoni wcześniej mówił, że wybrał to imię jako nawiązanie do Jacena Solo.

Teoretycznie do tej teorii można dodać kwestię multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych, które w Świecie pomiędzy światami też mogą być obecne. Według plotek mamy zobaczyć Ahsokę w walce z Anakinem Skywalkerem na Mustafarze w alternatywnej wersji wydarzeń z Zemsty Sithów. To też mogłoby pokazać Marroka jako Jacena Syndullę z innej rzeczywistości.

Jeśli te teorie się potwierdzą, twórcy uniwersum Gwiezdnych Wojen otworzą kolejne drzwi pełne nowych możliwości, które wymagałyby określenia zasad działania.

Na razie jest to niepotwierdzona teoria. A według Was kim może być Marrok? W 3. odcinku grał go kaskader Paul Darnell.