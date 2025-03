Twórca Mandalorian robi nowy serial w Disney+. To kultowy bohater Walta Disneya

fot. materiały prasowe

Jon Favreau wszedł w świat Gwiezdnych Wojen i pozostał w nim przez prawie dekadę. Gdy w 2026 roku na ekrany kin trafi jego film The Mandalorian & Grogu, najwyraźniej jego następnym projektem nie będzie już Star Wars. Ogłoszono, że reżyser i scenarzysta szykuje nowy serial dla Disney+, który będzie hybrydą animacji i kina aktorskiego. Jego bohaterem zostanie królik Oswald – kultowa postać stworzona przez samego Walta Disneya.

Królik Oswald w Disney+

Serial zatytułowany Oswald the Lucky Rabbit powstanie na podstawie scenariusza Jona Favreau, który będzie również jego producentem z ramienia Walt Disney Studios.

Oswald przypomina Myszkę Miki, a jego historia odegrała kluczową rolę w procesie powstawania tej klasycznej postaci Disneya. W 1927 roku stworzyli go Walt Disney i Ube Iwerks. Królik pojawił się w 27 animowanych filmach krótkometrażowych. Jednak w 1928 roku prawa do postaci przejęło studio Universal, co skłoniło Disneya do stworzenia Myszki Miki jako zastępstwa dla Oswalda. Studio odzyskało prawa do postaci w 2006 roku, a od 2023 roku Oswald znajduje się w domenie publicznej.

Oswald to egocentryczny królik i dość zuchwała postać. Na razie nie wiadomo, jaka będzie fabuła serialu Favreau.