Star Wars: Ahsoka - Thrawn ma własnych szturmowców. Mroczni Jedi dowodzą?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Nowe informacje o Star Wars: Ahsoka pochodzą od niezawodnego Jasona Warda z Making Star Wars, którego doniesienia na temat Gwiezdnych Wojen zawsze się potwierdzały. Na czele z wszystkimi jego wyciekami o Obi-Wanie Kenobim.

Star Wars: Ahsoka - inspiracja częścią IX

Okazuje się, że Wielki Admirał Thrawn będzie mieć własne elitarne oddziały szturmowców, którzy będą wyglądać inaczej niż w filmach. Ich wygląd ma być inspirowany odbudową maski Kylo Rena z części IX. Większość zbroi szturmowców została zniszczona po upadku Imperium, więc ich odbudowanie ma odbyć się na podobnej zasadzie. Ward opisuje ich wygląd tak: ich zbroje będą pełne złotych/żółtych pęknięć, które powstało podczas naprawy zbroi. Cały motyw odbudowania hełmu Kylo Rena oraz tych zbroi jest inspirowany japońską sztuką Kintsugi.

Dodaje, że zbroje zostały odbudowane przez Nocne Siostry, które nie są tymi samymi z serialu Wojny Klonów. Najpewniej użyły do tego swojej magii związanej z Mocą. Magia oryginalnych Nocnych Sióstr z Dathomiry miała kolor zielony. Niewykluczone więc, że ta będzie złota. Ward spekuluje na bazie informacje,że mogą to być wskrzeszeni szturmowcy Imperium. W animacji Nocne Siostry wskrzesiły armię umarłych, by walczyć z inwazją Grievousa.

Star Wars: Ahsoka - rola szturmowców

Szturmowcy oczywiście służą Thrawnowi. Ich dowódcą ma być mroczny Jedi zwany Babylon (Ray Stevenson). Był on Jedi, który przeżył rozkaz 66 i uciekł do Nieznanych Regionów galaktyki. Przez kolejne lata został zdeprawowany przez Ciemną Stronę Mocy i przez wpływ Nocnych Sióstr. W okresie Powrotu Jedi wziął on na uczennicę byłą Nocną Siostrę w postaci Shin. Wysyła on ją na misję polowania i zabicia Ahsoki. Razem ze szturmowcami i czerwonym mieczem świetlnym staje do walki.

Star Wars: Ahsoka - premiera w 2023 roku.