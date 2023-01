Henry Cavill i Warhammer 40,000 - AI pokazuje, jak może wyglądać serial. Tylko spójrzcie na tę zbroję!

Tal Frost/Midjourney Bot

Amazon Prime Video nabyło prawa do Warhammera 40,000 od Games Workshop. Henry Cavill miałby zagrać główną rolę i być producentem wykonawczym serialu. Szczegóły kontraktu z aktorem są jeszcze ustalane, a projekt nie ma jeszcze scenarzystów, obsady ani showrunnera. Warto przypomnieć, że aktor jest wielkim fanem Warhammera, o czym mówił wielokrotnie. Kolekcjonuje też figurki, które ręcznie maluje.

Historia Warhammera 40,000 rozgrywa się w dalekiej przyszłości, w której ludzka cywilizacja będąca w stagnacji jest zagrożona przez wrogą rasę kosmitów oraz nadnaturalne stworzenia. Trwa niekończąca się wojna pomiędzy różnymi rasami. Wymagać będzie to na pewno pokaźnego budżetu, ale zanim Amazon przystąpi do pracy, do sieci trafiły grafiki stworzone przez AI, które pokazują potencjalną wizję na serial. Uwagę przykuwa nie tylko Henry Cavill w zbroi, ale też pozostali bohaterowie oraz architektura miast. Podobałby się Wam taki klimat w serialowej adaptacji gry? Zobaczcie.

Warhammer 40,000 - jak może wyglądać serial? Pokazuje AI

Serialowy Warhammer 40k w wykonaniu AI

Zobacz także:

Warhammer 40,000 - na ten moment nie znamy daty premiery serialu.