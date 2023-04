Star Wars: Ahsoka - tak wygląda Wielki Admirał Thrawn. Wyciekło zdjęcie z trailera

fot. materiały prasowe

Wielki Admirał Thrawn to kultowa postać, która powstała w książce Dziedzic Imperium z 1994 roku. Wielu może nie wiedzieć, ale ten pierwszy tom tak zwanej Trylogiii Thrawna autorstwa Timothy'ego Zahna uratował Gwiezdne Wojny. Bijąca rekordy popularności powieść zbudowała ekscytację Gwiezdnymi Wojnami w momencie, gdy ludzie już o nich zapominali, a potem George Lucas ogłosili prequele. Oficjalnie w rolę kultowego złoczyńcy wcieli się Lars Mikkelsen, którego możecie znać z roli wroga detektywa z serialu Sherlock. Wcześniej był głosem Thrawna w serialu Star Wars Rebelianci, a w Star Wars: Ahsoka zadebiutuje w wersji aktorskiej.

Star Wars: Ahsoka - Wielki Admirał Thrawn

W sieci zdjęcie ze zwiastuna pokazanego na panelu na Star Wars Celebration opublikował Jason Ward z Making Star Wars. To jest jedynie zdjęcie ekranu, ale zebrani uważają zgodnie, że Mikkelsen wygląda genialnie jako Thrawn w tych fragmentach, które widzieli. Na ten moment Lucasfilm nie zdecydował się opublikować oficjalnego zdjęcia.

fot. Jason Ward

Star Wars: Ahsoka - ile odcinków?

Podczas rozmowy z Colliderem aktor Ray Stevenson potwierdził, że pierwszy sezon liczy 8 odcinków. Jsst to standard, jaki stworzono na potrzeby seriali ze świata Gwiezdnych Wojen.

Star Wars: Ahsoka - czas trwania odcinków

Collider rozmawiał też z Davem Filonim i zadał mu pytanie o czas trwania. Twórca serialu twierdzi, że będzie on podobny do tego, co fani dostają w The Mandalorian. Nie wyklucza jednak, że będą odrobinę dłuższe. Uważa on, że krótsze odcinki są lepsze dla tempa opowieści. Przyznaje, że lubi dłuższe odcinki, ale ten czas trwania musi być korzystny dla historii i jej rozwoju.

Star Wars: Ahsoka - premiera w sierpniu 2023 roku.

