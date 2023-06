Star Wars: Ahsoka - nowe zdjęcie odtwarza epilog z serialu animowanego

fot. materiały prasowe

Gwiezdne Wojny: Ahsoka trafi na platformę Disney+ w sierpniu. Ponownie w roli tytułowej bohaterki zobaczymy Rosario Dawson, która w wersji aktorskiej zadebiutowała w serialu The Mandalorian. Postać połączy siły z postaciami Sabine Wren i Herą Syndullą, które widzowie kojarzą z animacji Star Wars Rebelianci. Producent i scenarzysta serialu Dave Filoni w rozmowie z magazynem Empire powiedział, że po tym, co wydarzyło się z Zakonem, Ahsoka nie uważa się za Jedi. Bohaterka w tym momencie jest wędrowcem i nieufnie podchodzi do jakiejkolwiek organizacji. Dodał, że podąża ścieżką, która w zasadzie wymarła dawno temu. Nie pozostało już wielu takich jak ona, co wiąże się z samotnością i oznacza mały krąg przyjaciół.

Twórca opowiedział też o potencjale historii Ahsoki, którą część widzów kojarzy z animacji.

Największym wyzwaniem było to, że jest cała grupa widzów, którzy ją znają oraz cała grupa, która jej nie zna. Jedną nogą jest w Gwiezdnych Wojnach, które wielu ludzi zna ze względu na jej relację z Anakinem, a mimo to jest zupełnie nowa i może podążać we własnym kierunku i na swój własny sposób. Myślę, że to czyni ją interesującym pomostem między tym, co było wcześniej, a tym, co jest naprawdę możliwe.

Magazyn Empire opublikował nowe okładki oraz zdjęcia. Na pierwszej fotografii, którą możecie zobaczyć na początku poniższej galerii jest Ahsoka. Z kolei na drugim zdjęciu Mistrzyni Jedi znajduje się w towarzystwie Sabine Wren, w którą wciela się Natasha Liu Bordizzo. Ta scena odtwarza w wersji aktorskiej epilog z serialu Star Wars Rebelianci.

fot. Disney+

Aktorska scena trochę różni się od tej z animacji, gdzie Ahsoka była ubrana w jasną szatę, która zdawała się błyszczeć. Filoni porównywał nawet tę scenę do przemiany Gandalfa Szarego w Gandalfa Białego we Władcy Pierścieni. W serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka szata jest szara, ale możliwe, że efekt migotania zostanie dodany w postprodukcji. Poniżej znajduje się fragment sceny z serialu animowanego.

fot. CGCG Inc. // Disney XD

W podpisie na Twitterze do zdjęcia z nadchodzącego serialu możemy przeczytać, że Wren "czuje obowiązek" odnalezienia Ezry Bridgera. Jest też fragment wypowiedzi aktorki, która powiedziała, że postać "skupia się na złożonej obietnicy", co pokrywa się z tym, o czym już opowiadała we wcześniejszym wywiadzie.

