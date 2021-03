Star Wars: Andor - nowe zdjęcia z planu serialu

fot. materiały prasowe

Trwają prace na planie serialu Star Wars: Andor, ale nadal niewiele wiemy o fabule poza tym, co ogłaszano podczas pierwszych informacji o projekcie. Z tych informacji wiemy, że historia rozgrywa się przed wydarzeniami z filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. a produkcja ma być utrzymana w gatunku thrillera szpiegowskiego.

Na zdjęciach z planu, który możemy obejrzeć na stronie Star Wars News widzimy sytuację w środku jakiejś miejscowości. Znajduje się tam jeden szturmowiec Imperium oraz tłum niezidentyfikowanych postaci.

Zobaczcie sami:

https://twitter.com/StarWarsNewsNet/status/1375497684736471044

Chociaż wszystkie seriale ze świata Star Wars wykorzystują technologię The Volume stworzoną na potrzeby aThe Mandalorian, ten projekt pokazuje, że jest to jedynie jedno z narzędzi, a nie jedyne. W końcu na zdjęciach widzimy prawdziwą i dużą scenografię, zamiast efektów specjalnych z The Volume.

Główną rolę zagra Diego Luna, a za stworzenie i bycie showrunnerem odpowiada Tony Girloy, scenarzysta filmów o Jasonie Bournie, który znany jest również z tego, że uratował Łotra 1 na etapie dokrętek.