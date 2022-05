Star Wars Celebration 2023 - impreza wraca do Europy, Jest data i miejsce!

fot. materiały prasowe

Star Wars Celebration 2022, czyli największe święto fanów Gwiezdnych Wojen dobiegło końca. Po raz kolejny było one organizowane w Stanach Zjednoczonych, co jest znacznym utrudnieniem dla fanów z innych rejonów świata, aby na to wydarzenie się wybrać. Ostatni Star Wars Celebration w Europie miał miejsce 2016 roku w Londynie. Wówczas byliśmy na tej imprezie, którą dla Was relacjonowaliśmy.

Star Wars Celebration 2023

Wraz z zakończeniem tegorocznej edycji ogłoszono, że Star Wars Celebration 2023 odbędzie się w Europie. A dokładnie w Londynie w ExCel Exhibition Centre, czyli tym samym miejscu co poprzednio. Impreza odbędzie się w dniach 7-10 kwietnia 2023 roku.

Jest to dopiero czwarty Star Wars Celebration organizowany w Europie. Do tego doliczamy też jedno wydarzenie mające miejsce w Japonii. A poza tym wszystkie Star Wars Celebration miały miejsce na terenie Stanów Zjednoczonych.

Z uwagi na pierwszy po przerwie film kinowy ze świata Star Wars oraz wiele nowych seriali na czele z 3. sezon The Mandalorian i Star Wars: Ahsoka, Lucasfilm zdecydowanie będzie mieć co promować na Star Wars Celebration 2023.

https://twitter.com/starwars/status/1531047358141587456