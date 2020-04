Star Wars: Cienie Imperium - zwiastun fanowskiego serialu. Jest klimat!

Star Wars: Shadows of the Empire to serial aktorski oparty na książce Cienie Imperium z lat 90. Jest to historia popularnego wśród fanów Dasha Rendara, Rebelii i walki z Imperium, gdy z cieniów wyłania się nowy wróg. To właśnie tutaj istotną rolę odgrywa organizacja przestępcza Czarne Słońce i jej charyzmatyczny lider książę Xizor.

Na razie nie wiadomo, kiedy serial zostanie zrealizowany, gdyż wraz z publikacją zwiastuna twórcy napisali o wstrzymaniu prac z powodu pandemii koronawirusa. Przygotowali trailer po to, by pokazać wszystkim nad czym pracują.

Fanowska produkcja będzie dostępna darmowo, a budżet został zebrany w kampanii crowdfundingowej na Indie Go-Go.