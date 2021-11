Star Wars Eclipse nową grą w uniwersum Gwiezdnych Wojen? Jeff Grubb ujawnia pierwsze szczegóły

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney

Jakiś czas temu do sieci trafiły nieoficjalne doniesienia, według których francuskie studio Quantic Dream, autorzy m.in. Heavy Rain czy Detroit: Become Human, pracuje nad grą w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Teraz na ten temat wypowiedział się Jeff Grubb, a więc dziennikarz dobrze znany w branży gier, który w przyszłości już niejednokrotnie trafnie informował o pewnych projektach jeszcze przed ich oficjalnym ujawnieniem. W jednym z odcinków swojego podcastu zdradził on, że taka produkcja rzeczywiście powstaje, a jej tytuł to Star Wars Eclipse.

Grubb ujawnił też pierwsze szczegóły. Historia Eclipse rozgrywa się w epoce zwanej Wielką Republiką, 200 lat przed wydarzeniami z filmów. To czas złotej ery Jedi i ekspansji na Zewnętrzne Rubieże. Oznacza to, że opowieść najprawdopodobniej wpisana jest w większy, multimedialny projekt i będzie ściśle powiązana z innymi historiami w tej samej epoce z książek, komiksów i nadchodzącego serialu Acolyte.

Oczywiście, jak zwykle w takich sytuacjach, zalecamy podchodzić do tych informacji z dystansem i oczekiwać na ich oficjalne potwierdzenie ze strony twórców lub wydawcy.