Avengers - Spider-Man już wkrótce w grze. Zwiastun przedstawia nowego bohatera

fot. Square Enix

Gracze Marvel's Avengers musieli długo czekać na Spider-Mana. Obecność tego bohatera w grze zapowiedziano w okolicach jej premiery we wrześniu 2020 roku, ale jego debiut ostatecznie przesunął się dopiero na 30 listopada 2021 roku, o czym niedawno poinformowano. Teraz zaś do sieci trafił nowy zwiastun, który przedstawia Pajączka w akcji. Dzięki temu wiemy, jak będzie on wyglądał w grze.

Krótki materiał wideo przedstawia starcie Spider-Mana z siłami Advanced Idea Mechanics. Niestety w nagraniu zabrakło fragmentów rozgrywki, ale i tak na jego podstawie można wyciągnąć parę wniosków na temat stylu walki nowego herosa: z pewnością wykorzysta on w pojedynkach swoje zdolności akrobatyczne, sieci oraz słynny pajęczy zmysł. Więcej informacji mamy otrzymać 29 listopada, a więc dzień przed premierą postaci.

Warto przypomnieć, że choć Marvel's Avengers dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X, to Spider-Man dostępny będzie wyłącznie na platformach Sony.