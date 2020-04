Star Wars Episode I: Racer - premiera na PS4 opóźniona

Star Wars Episode I: Racer powróci już wkrótce na współczesnych urządzeniach do gier, a konkretnie na konsolach Nintendo Switch oraz PlayStation 4. Okazuje się jednak, że posiadacze tej drugiej platformy będą musieli wykazać się większą cierpliwością. Produkcja ta miała tam zadebiutować 12 maja, ale wydawca poinformował o opóźnieniu debiutu. Nie będzie ono jednak zbyt dotkliwe i osoby z konsolą Sony zagrają 26 maja, czyli dwa tygodnie później, niż pierwotnie planowano. Nie podano powodów, które stoją za takim poślizgiem.

Zmianie nie uległa jednak data premiery na Nintendo Switch. Na tej konsoli gra pojawi się 12 maja, czyli zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami.

We have an update on the launch of Star Wars Episode l: Racer. Unfortunately, we’ve just learned that we will have to delay the game on PlayStation 4 until May 26. The game will still launch on May 12 for Nintendo Switch.

— Aspyr (@AspyrMedia) April 28, 2020