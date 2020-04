Deadly Premonition 2 z datą premiery. Jest też klimatyczny zwiastun gry

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise to kontynuacja gry z 2010 roku, która spotkała się z zaskakująco podzielonymi opiniami krytyków (oceny wahały się od 2/10 do nawet 10/10). Nowa odsłona zapowiadana jest jako prequel i sequel jednocześnie. Gracze trafią tu do współczesnego Bostonu i będą starali się rozwiązać tajemnicę morderstw, choć nie zabraknie tu też innych, pobocznych aktywności. Teraz poznaliśmy datę premiery tego tytułu - ma on trafić na rynek 10 lipca i dostępny będzie zarówno w formie cyfrowej, jak i w wydaniu pudełkowym.

Opublikowano też nowy zwiastun Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise. Materiał jest jednak bardzo specyficzny - nie ma w nim żadnych fragmentów z rozgrywki. Zamiast tego ma on formę serialowego lub filmowego openingu, w tle zaś można usłyszeć przewodni motyw nadchodzącej produkcji, czyli utwór zatytułowany The Deep South.