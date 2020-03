Star Wars Episode I: Racer trafi na konsolę Nintendo Switch

Star Wars Episode I: Racer to wyścigi z 1999 roku, które pozwalały graczom zasiąść za sterami ścigaczy znanych z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tytuł ten w momencie premiery zebrał bardzo przyzwoite recenzje i przypadł do gustu wielu osobom. W roku 2011 trafił też do Księgi Rekordów Guinessa jako najlepiej sprzedające się wyścigi science-fiction, osiągając lepsze rezultaty niż serie Wipeout i F-Zero. Już wkrótce także młodsi gracze będą zapoznać się z tą grą - wszystko dzięki portowi na Nintendo Switch.

Przeniesienie gry na Switcha ujawniono w trakcie prezentacji Nintendo Direct. Niestety, zabrakło tam jakichkolwiek szczegółów na temat daty premiery oraz planowanej ceny - na takie informacje będziemy musieli jeszcze poczekać.

Potwierdzono też, że od 26 marca w Nintendo eShop dostępna jest inna klasyczna produkcja: Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy z 2003 roku.