Star Wars: Galaxy of Heroes trafiło na PC. Czy jest szansa na premierę na konsolach?

Star Wars: Galaxy of Heroes to darmowa produkcja od EA, która swoją premierę miała w 2015 roku. W ostatnich dniach tytuł został również przeniesiony na komputery PC i oferuje m.in. ulepszenia graficzne względem wersji na przenośne sprzęty. Od platformy PC do konsol już niedaleka droga, ale czy EA planuje taki ruch?

Wygląda na to, że na ten moment nie. Redakcja MP1ST rozmawiała z Caley'em Robertsem, producentem gry o ewentualnym konsolowym porcie tego tytułu.

Obecnie nie mamy takich planów. Skupiamy się na globalnym wydaniu gry na naszej aplikacji EA. Kto wie? W miarę postępu mogą pojawić się możliwości przeniesienia gry na inne urządzenia. Ale na razie koncentrujemy się tylko na wersji PC - zaznaczył Roberts.

W pierwszej kolejności priorytetem ma być dodanie wsparcia dla kontrolerów - aktualnie nie jest ono oferowane.

Pracujemy nad tym, aby było to dostępne przy globalnym uruchomieniu, ale nie będzie dostępne w wersji wczesnego dostępu - dodał producent.

Galaxy of Heroes cieszy się dobrymi opiniami wśród graczy na urządzeniach mobilnych. Średnia ocena w Google Play to 4,1/5, a w App Store jest jeszcze wyższa i wynosi 4,6/5.