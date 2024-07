fot. Ubisoft

Niedawno na oficjalnym kanale serwisu IGN pojawił się dłuższy gameplay ze Star Wars Outlaws. Wideo trwa ponad 10 minut i prezentuje jedną z misji. Kay Vess eksploruje Tatooine, przemierza jaskinie i walczy z przeciwnikami. Nie wszystkim odbiorcom materiał przypadł do gustu. Na ten moment ma on jedynie 8,8 tysięcy polubień przy 16 tysiącach "łapek w dół", a wielu komentujących zwraca uwagę między innymi na rozczarowującą mimikę, efekty cząsteczkowe i wybuchy. Niektórzy piszą wprost, że nie wygląda to jak tytuł, który ma zadebiutować już w przyszłym miesiącu i sugerują, że lepiej byłoby opóźnić premierę.

Innego zdania są jednak twórcy. Przedstawiciele Ubisoftu zaznaczają, że gra osiągnęła już złoty status i na pewno ukaże się na rynku zgodnie z planem. Zapewniają też, że zadbali o jakość, a gracze mają "pokochać" nadchodzącą produkcję.

Gra została ozłocona, więc potwierdziliśmy premierę 30 sierpnia. Niedługo pokażemy wiele godzin nowych materiałów o bardzo wysokiej jakości. Przedstawią one głębie otwartego świata i radość związaną z eksploracją galaktyki z wieloma planetami, a to powinno dobrze świadczyć o jakości gry - powiedział Frederick Duguet, dyrektor finansowy Ubisoftu.

Poziom świata i całego doświadczenia jest naprawdę bardzo wysoki. W pełni wykorzystaliśmy potencjał naszego silnika i uważam, że ludzie to pokochają - dodaje prezes Ubisoftu, Yves Guillemot.

O jakości Star Wars Outlaws będziemy mogli przekonać się już 30 sierpnia. To właśnie tego dnia gra zadebiutuje na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Star Wars Outlaws