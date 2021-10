Star Wars - nadciąga nowa gra? Szczegóły poznamy jeszcze w tym roku

Źródło: Disney+

Na oficjalnej stronie marki Star Wars poinformowano o wydarzeniu Bring Home the Bounty, w ramach którego co tydzień, do końca tego roku, mamy otrzymywać nowe ogłoszenia związane z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Graczy prawdopodobnie najbardziej zainteresuje dziesiąty tydzień, który rozpocznie się 14 grudnia. Opublikowana grafika sugeruje, że to właśnie tego dnia doczekamy się jakiejś zapowiedzi związanej z grą lub grami.

Istnieje kilka możliwości: może być to Star Wars Jedi: Upadły zakon 2, o którym mówi się od dłuższego czasu lub pierwszy teaser przygodowej gry akcji z otwartym światem, którą tworzy Ubisoft. Nie można też wykluczyć jakiejś niespodzianki, bo gdzieniegdzie pojawiają się plotki, przecieki i spekulacje o kolejnej części serii Battlefront, grze na podstawie serialu The Mandalorian czy przygodówce od francuskiego studia Quantic Dream. Oczywiście istnieje też opcja, że to ogłoszenie związane z obecnymi już na rynku produkcjami czy grami mobilnymi.