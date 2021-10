Guardians of the Galaxy - Adam Warlock pojawi się w grze. Twórcy zapewniają, że będzie istotną postacią

fot. Square Enix

12 października do sieci trafił premierowy zwiastun Marvel’s Guardians of the Galaxy, czyli nowej gry tworzonej przez Eidos Montreal we współpracy ze Square Enix. Fani doszukali się w tym efektownym, przeładowanym akcją i humorem materiale tajemniczej postaci i szybko pojawił się spekulacje, że to tak naprawdę Adam Warlock, a więc postać dobrze znana miłośnikom komiksów. Na potwierdzenie tej teorii nie trzeba było długo czekać.

Na oficjalnym profilu gry na Twitterze pojawił się wpis, w którym potwierdzono, że Adam Warlock pojawi się w grze. Jego rola nie jest jednak znana, a twórcy zastanawiają się czy będzie on wrogiem, przyjacielem czy kimś pomiędzy.

https://twitter.com/GOTGTheGame/status/1448322144459534337

Jeden z fanów wyraził nadzieję na to, że Adam Warlock będzie miał w grze większą rolę niż tylko cameo w scenie po napisach. Twórcy odpowiedzieli na te obawy i zapewnili, że będzie on "kluczową postacią w grze".

https://twitter.com/GOTGTheGame/status/1448324292505227265

Marvel's Guardians of the Galaxy - premiera 26 października na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X oraz Nintendo Switch.