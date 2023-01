Star Wars Jedi: Ocalały to gra nie tylko dla fanów Gwiezdnych Wojen? Aktor odpowiada

fot. EA

Na kanale Game Informer opublikowano wywiad z Cameronem Monaghanem, amerykańskim aktorem, który wciela się w Cala Kestisa w Star Wars Jedi: Upadły zakon oraz nadchodzącym sequelu, Star Wars Jedi: Ocalały. Nie ujawnił on żadnych nowych szczegółów na temat historii czy rozgrywki, ale zdradził kilka ciekawostek na temat tego, jakie podejście mają twórcy do całej opowieści.

Monaghan ujawnił miedzy innymi, że zależy mu na tym, by gra była interesująca nawet dla osób, które nie miały wcześniej styczności z Gwiezdnymi Wojnami.

Od zawsze istotne dla mnie jest było to, by historię, stawkę czy bohaterów naszych opowieści rozumieli nawet ci odbiorcy, którzy nie poznali niczego innego. Chciałbym, by osoby, które nigdy nie oglądały filmów czy nie czytały książek Star Wars mogły w to zagrać i wszystko zrozumieć.

Aktor dodał, że osoby zaznajomione z uniwersum będą w stanie wyciągnąć z gry więcej i bardziej docenić niektóre elementy, ale priorytetem dla niego było to, by Ocalały działał dobrze również jako samodzielna historia.

Zawsze było dla mnie naprawdę ważne, by historia sama w sobie była satysfakcjonująca, to priorytet.

Star Wars Jedi: Ocalały - premiera gry już 17 marca 2023 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.