Star Wars: KOTOR Remake - co dalej z grą? Szef gamingu Disneya: "nie mogę powiedzieć zbyt wiele"

fot. materiały prasowe

We wrześniu 2021 roku zapowiedziano, że powstanie Star Wars Knights of the Old Republic Remake. Później jednak nastała długa cisza, którą przerwały dopiero doniesienia o problemach wokół projektu i jego niejasnym losie. Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu do sieci trafiły informacje sugerujące, że prace stanęły w miejscu i aktualnie żadne studio nie zajmuje się tym projektem. Niedługo później oliwy do ognia dodał Jason Schreier, który miał pozyskać informacje, że dwie osoby z Saber Interactive mają zajmować się grą, ale przyznał, że... nie ma on pojęcia czy gra kiedykolwiek zadebiutuje.

Teraz do zamieszania wokół gry w rozmowie z serwisem AXIOS odniósł się Sean Shoptaw, czyli szef działu gier Disneya. Niestety jego wypowiedź jest bardzo tajemnicza i nie powiedział on niczego wprost. Zobaczcie zresztą sami.

Nie mogę powiedzieć zbyt wiele z powodów, które mam nadzieję są oczywiste, ale KOTOR to niezwykle popularna gra, z której jesteśmy bardzo dumni i wydaje mi się, że nadal jest na nią duże zapotrzebowanie.