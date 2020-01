Star Wars - Mandalorianie już wcześniej pojawili się w Gwiezdnych Wojnach. Sprawdźcie, jeśli przegapiliście

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Star Wars pod koniec 2019 roku rozpalił wyobraźnie widzów postaciami Mandalorianów dzięki serialowi The Mandalorian. Nie jest to jednak ich pierwszy występ w na ekranowej części uniwersum Gwiezdnych Wojen, ponieważ wcześniej odgrywali ważne role w wątkach seriali animowanych Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów oraz Star Wars Rebelianci.

Finał pierwszego sezonu The Mandalorian nawiązywał do tamtych wydarzeń w retrospekcjach tytułowego bohatera (uratowali go wojownicy ze Straży Śmierci, którzy byli ważną grupą w historii Mandalore'a) oraz Moff Gideon miał czarny miecz świetlny, który po raz pierwszy odegrał ważną rolę w historii Mandalorian w serialach animowanych.

W tym newsie będziecie mieć spis odcinków z obu seriali poświęconych Mandalorianom. Najlepiej oglądać najpierw te z Wojny Klonów, a potem z Rebeliantów, ponieważ są powiązania i nawiązania. Ważna informacja - z wątkiem Mandalorianów jest ściśle powiązana historia Dartha Maula, który dał tym serialom niesamowite odcinki.

Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów - odcinki o Mandalorianach:

- sezon 2, odcinki 12-14 - początek historii opowiadającej o planecie Mandalore, czyli centrum cywilizacji Mandalorianów. W nim też poznajemy księżną Satine, która jest przywódczynią rządu i pacyfistką oraz związany z tym wątek Straży Śmierci, czyli wojowniczej grupy, która chce ją obalić i przywrócić Mandalore'a do chluby przeszłości kultury wojowników. W tych odcinkach wprowadzone tzw. Darksaber, czyli czarny miecz świetlny, który w tym przypadku należy do przywódcy Straży Śmierci. Był to jedyny taki miecz w historii, którego twórcą jest Tarre Vizsla, pierwszy Mandalorianin w Zakonie Jedi.

- sezon 3, odcinki 5 i 6 - fabuła przedstawia premiera Almeca z Madalore'a. W tym odcinku Padme Amidala wyrusza na planetę z misją dyplomatyczną, więc mamy więcej powiązań politycznych i jej współpracę z księżną Satine.

- sezon 3, odcinek 10 - wątek tego odcinka nie ma związku z Mandalorianami, bo mowa jest o próbach rozmów pokojowych z Klanem Bankowym, który należy do Separatystów w Wojnach Klonów. Odcinek jest jednak istotny, bo poznajemy tutaj postać Luxa Bonteriego, syna Miny (przyjaciółka i mentor Padme), który w przyszłości odegra ważną rolę w wątku Mandalorianów.

- sezon 3, odcinki 12-14 - świetne i klimatyczne odcinki wchodzące głęboko w kulturę Nocnych Sióstr z Dathomiry, do których należą wojowniczka Dooku, Asajj Ventress. Te odcinki są ważne dla wątku Mandalorianów, ponieważ wprowadzają postać Savage'a Opressa, brutalnego wojownika z Dathomiry i brata Dartha Maula.

- sezon 4, odcinek 14 - właśnie z uwagi na ten odcinek wcześniejsze przedstawienie Luxa Bonteriego było tak istotne. Tutaj bowiem polityk z Onderonu zostaje uznany za zdrajcę, a nieopacznie decyduje się on szukać pomocy u mandaloriańskiej Straży Śmierci, aby zabić hrabiego Dooku.

- sezon 4, odcinki 21 i 22 - to właśnie tutaj powraca Darth Maul, który dzięki nienaturalnej potędze Ciemnej Strony Mocy przeżył wydarzenia z Mrocznego widma. Na początku ma metalowe odnóża jak pająk, a potem ma normalnie dwie metalowe nogi. Klimatyczny i mroczny początek powrotu postaci, którego potencjał jest niesamowite wykorzystany i szybko zapomnicie, że przeszkadzała Wam sama kwestia wskrzeszania. Zwłaszcza, że nic tutaj nie dzieje się ot tak. "Nowy" Maul nie jest bezmyślnym zabójcą, ale kimś o wiele więcej, a sytuacja, która go spotkała, mocno pomieszała mu w głowie. Maul w kolejnych odcinkach odegra kluczową rolę w wątku Mandalorian.

- sezon 5, odcinek 1 - film Han Solo. Gwiezdne Wojny - historie pokazał Dartha Maula jako przywódcę organizacji przestępczej. Właśnie tutaj stawia w tym kierunku pierwsze kroki.

- sezon 5, odcinki 14-16 - to nie tylko kluczowe odcinki wątku Mandalore'a, ale jeden z najlepszych rzeczy, jakie zrealizowano w Gwiezdnych Wojnach i historii tego serialu. Fabuła rozgrywa się na planecie Mandalorian, gdzie toczona jest walka o dominacje na planecie, w której kluczowe role w odgrywają Darth Maul i Savage Opress. Pojawia się Bo-Katan, siostra Satine. Ponownie powraca czarny miecz świetlny, ale również poznajemy wiele informacji o kulturze i historii Mandalorian. Finał tego wątku to niesamowity pokaz potęgi Imperatora Palpatine'a, jakiej filmy nigdy nie pokazały! Jedna z najlepszych i najbardziej klimatycznych scen w historii Star Wars.

- sezon 7 - premiera luty 2020 - z zapowiedzi wiemy, że Oblężenie Mandalore'a, jedna z ostatnich bitew Wojny Klonów będzie ważnym wątkiem tego sezonu.

fot. materiały prasowe

Star Wars: Rebelianci - odcinki z wątkiem Mandalorian:

- sezon 1, odcinek 7 - jedną z bohaterek serialu jest Mandalorianka. Sabine Wren. W tym odcinku wspomina ona o czasie, gdy studiowała w imperialnej akademii na Mandalorze. Będzie to użyteczna informacja w rozwoju wątku w dalszych odcinkach.

- sezon 2, odcinek 13 - w tym odcinku dowiadujemy się, że Sabine częściowo pochodzi z klanu Wren, a częściowo z Vizsla, a jej matka należała do wspominanej już Straży Śmierci. Pojawia się też istotna postać dla wątku Fenn Rau.

- sezon 3, odcinek 7 - przedstawiony zostaje Gar Saxon, imperialny namiestnik Mandalore'a, który będzie czarnym charakterem historii w dalszych odcinkach.

- sezon 3, odcinek 11 - powraca Darth Maul, który stara się kusić Ezrę do przejścia na Ciemną Stronę Mocy. Pojawia się nawiązanie do księżnej Satine oraz powraca czarny miecz świetlny, który od tego odcinka jest w posiadaniu Sabine Wren.

- sezon 3, odcinki 15 i 16 - w tym odcinku rozwinięta zostaje historia czarnego miecza świetlnego, który w kulturze Mandalorianów jest symbolem przywództwa Straży Śmierci i klanu Vizsla. Opowiada o tym Rau i przekonuje Sabine do trenowania walki tą bronią. Początki są trudne, ale ostatecznie Sabine pokonuje Kanana Jarrusa, który ją szkoli. Wówczas dowiadujemy się wiele o trudnej, traumatycznej przeszłości Mandalorianki. Potem fabuła przenosi się do sektora Mandalorianów, gdzie Sabine spotyka matkę, dowiaduje się o zniewoleniu ojca przez Gara Saxona i zaczyna się polityczny wstęp do walki o Mandalore'a.

- sezon 3, odcinek 22 - Ezra udaje się do klanu Wren, aby poprosić ich o pomoc w walce z Imperium, które szykuje atak na ich bazę.

- sezon 4, odcinek 1 i 2 - historia przenosi widza na Mandalore, gdzie Sabine, jej przyjaciele i mandaloriańscy wojownicy chcą odbić jej ojca z imperialnej niewoli. Poznajemy kolejny mandaloriański klan Kryze oraz powraca Bo-Katan, siostra księżnej Satine. Dochodzi do walki o Mandalore, która okazuje się kluczową dla znajomości historii Mandalorian. Sabine używa czarnego miecza świetlnego w walce z Garem Saxonem. Potem oddaje go Bo-Katan, która według niej powinna dzierżyć symbol przywództwa Mandalorianów jakim jest ten miecz.