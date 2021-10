Star Wars - zupełnie nowe historie. Ile książek w drodze?

Fot. starwars.com

StarWars.com ujawniło, że szykują się cztery nowe książki ze świata Star Wars. Są to historie, które jeszcze nigdy nie zostały opowiedziane wcześniej. Wśród nich znajdą się Star Wars: Shadow of the Sith autorstwa Adama Christophera, Star Wars: Brotherhood autorstwa Mike'a Chena, Star Wars: Stories of Jedi and Sith, które będzie antologią dziesięciu uznanych pisarzy oraz powieść z kategorii YA, czyli Star Wars: Padawan autorstwa Kiersten White. Poniżej można przekonać się, o czym będą opowiadać nowe książki Star Wars.

Star Wars: Shadow of the Sith - Luke Skywalker i Lando Calrissian powracają w tej powieści, której akcja dzieje się pomiędzy Return of the Jedi a The Force Awakens.

Wśród autorów antologii Stories of Jedi and Sith znajdą się takie osoby jak: Roseanne A. Brown, Sarwat Chadda, Delilah S. Dawson, Tessa Gratton, Michael Kogge, Sam Maggs, Michael Moreci, Alex Segura, Vera Strange i Karen Strong. Ilustracje są autorstwa Jake'a Bartoka. Premiery książek są zaplanowane na 2022 rok w USA.

Jakie są wasze ulubione książki ze świata Star Wars? Czekacie na premierę powyższych? Dajcie znać w komentarzu.