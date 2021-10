Star Wars: Galactic Starcruiser: otwarcie hotelu już wkrótce! Znamy szczegóły atrakcji

Fot. Disney Parks

Wyjątkowy hotel zostanie po raz pierwszy otwarty 1 marca 2022 roku. Fani kosmicznego uniwersum mogą rozpocząć rezerwację podróży już od 28 października 2021 roku. Członkowie Disney Vacation Club, posiadacze karnetów Disney Pass oraz kart Disney Visa otrzymają również specjalną okazję do rezerwacji w nadchodzących tygodniach.

Odwiedzający spędzą większość czasu na Halyconie, galaktycznym statku kosmicznym przemierzającym galaktykę, z niezwykłym widokiem na przestrzeń kosmiczną. Liczni członkowie hotelowej obsługi wcielą się w znanych z serii Gwiezdnych Wojen rycerzy Jedi, przemytników, agentów Najwyższego Porządku i inne postacie. Natomiast goście będą zachęcani do wspólnego przebrania się w postacie na czas trwania całego pobytu. Na statku u boku różnorodnych postaci z serii, będzie można spędzić czas w egzotycznej, kosmicznej kuchni oraz klimatycznych pokojach.

Star Wars: Galactic Starcruiser

Nowy hotel jest inny niż ten znajdujący się w Disney World, ponieważ w pełni zanurza odwiedzających w świat Gwiezdnych Wojen. Pakiet nowej atrakcji został opisany przez park rozrywki w następujący sposób: ''Star Wars: Galactic Starcruiser to rewolucyjne, nowe, 2-dobowe doświadczenie, w którym ty jesteś bohaterem. Ty i twoja grupa wyruszycie na jedyną w swoim rodzaju przygodę z Gwiezdnych Wojen, która będzie tylko dla was. To najbardziej wciągająca historia z Gwiezdnych Wojen, jaką kiedykolwiek stworzono. To ta, w której przeżywacie spersonalizowane wrażenia i podróżujecie dalej w uniwersum Gwiezdnych Wojen, niż kiedykolwiek marzyliście. Wraz z trwaniem podróży poprowadzicie historię dalej i głębiej. Wybierzcie swoją ścieżkę. Poszukajcie wewnętrznych mechanizmów legendarnego statku kosmicznego, nauczcie się tradycyjnej sztuki władania mieczem świetlnym, a nawet wskoczcie do transportu na planetę Batuu.''

Dostępny pakiet wakacyjny obejmuje również wycieczkę do Star Wars: Galaxy's Edge, znajdującego się w Disney's Hollywood Studio.