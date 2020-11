Star Wars: Republic Commando powróci po latach? Kompozytor wspomina o kultowym utworze

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Być może za jakiś czas doczekamy się powrotu Star Wars: Republic Commando w jakiejś formie: kontynuacji, remastera lub remaku. Taką nadzieje daję tweet, którego na swoim profilu zamieścił Jesse Harlin, kompozytor odpowiedzialny za ścieżkę dźwiękową tej produkcji. Co ciekawe, wpis ten pojawił się w sieci pod koniec września, ale pozostał szerzej niezauważony. Dopiero teraz uwagę na niego zwrócił Jordan Maison z serwisu Cinelinx.

Harlin napisał, że jakiś czas temu miał okazję powrócić do utworu Vode An ze ścieżki dźwiękowej Republic Commando w ramach pracy nad "nowym projektem" tego lata. Ta krótka wypowiedź wystarczyła, by rozbudzić nadzieje fanów gry z 2005 roku.

https://twitter.com/JordanMaison/status/1323627332104499200

Warto jednak zaznaczyć, że praca nad odświeżeniem tego utworu nie musi być koniecznie związana z grami. Jak zauważają internauci, może on pojawić się na przykład w drugim sezonie The Mandalorian lub zaplanowanym na przyszły rok serialu animowanym Star Wars: The Bad Batch.