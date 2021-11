Star Wars: Rogue Squadron opóźniony. Jaki film z Gwiezdnych Wojen w 2023 roku?

foto. Disney

Jak donosi The Hollywood Reporter, Star Wars: Rogue Squadron zostaje opóźniony. Oznacza to, że nie będzie mieć premiery w grudniu 2023 roku, jak planowano. Informatorzy portalu twierdzą, że powodem jest napięty terminarz Patty Jenkins, więc aby reżyserka spokojnie zrealizowała i dopracowała projekt podjęto decyzję o przesunięciu go na później. Jenkins przez rok pracowała ze scenarzystą Matthew Robinsonem nad scenariuszem tego widowiska. Jednakże informatorzy starwarsnews.net dnia 6 listopada 2021 roku donosi, że Rogue Squadron został opóźniony, bo Lucasfilm chce dać Patty Jenkins więcej czasu do dopieszczenie scenariusza. Innymi słowy studio wyciąga wnioski i chce zrobić to dobrze, nie na szybko i po łebkach, jak z trylogią sequeli, a wiemy, że ten argument często pojawia się w głosach krytyków studia. THR twierdzi, że Jenkins wróci do pracy nad Rogue Squadron, gdy skończy inne zobowiązania, w tym między innymi Wonder Woman 3 i superprodukcja historyczna Cleopatra.

Jako pierwsi o opóźnieniu Rogue Squadron napisali ludzie z konta na Twitterze zwanego Big Screen Leaks. Opublikowali oni 5 listopada informację, że w 2022 roku ruszą zdjęcia do nowego filmu ze świata Star Wars, ale nie będzie to Rogue Squadron (miał być kręcony pierwotnie w 2022 roku), ani projekty Waititiego i Kevina Feige'a. Jako że THR i Deadline potwierdziły ich doniesienia o Rogue Squadron, wiemy, że są rzetelnym źródłem.

https://twitter.com/bigscreenleaks/status/1456622336711483397

Jednak rewelacje o tym, jaki będzie najbliższy film ze świata Gwiezdnych Wojen pochodzą od wspomnianej ekipy starwarsnews.net. Według nich będzie to film osadzony w czasach Starej Republiki, czyli okresie znanym z gry Star Wars: Knights of the Old Republic. Niestety nikt nie poznał żadnych informacji o fabule, więc nie wiadomo, czy w tym przypadku zamierzają czerpać z dokonań gier, czy jest to oryginalna historia osadzona w tym okresie. W 2019 roku mówiono nieoficjalnie, że Laeta Kalogridis (Wyspa tajemnic) pracuje nad scenariuszem. Dzięki temu, że Lucasfilm jednocześnie ma kilka aktywnych projektów, może dokonywać takich zmian przed rozpoczęciem procesu pre-produkcji. Na obecną chwilę nie ma jednak oficjalnego potwierdzenie, jaki film zobaczymy w 2023 roku.