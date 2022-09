Star Wars: Skeleton Crew - tak wygląda Jude Law w świecie Gwiezdnych Wojen

fot. materiały prasowe // Disney+

Podczas panelu D23 Expo twórcy serialu Star Wars: Skeleton Crew zdradzili, że 9 września zakończyli prace na planie. Z tej okazji zaprezentowali pierwsze zdjęcie, na którym widzimy Jude'a Lawa razem z dziećmi, czyli to są główni bohaterowie nowej historii ze świata Gwiezdnych Wojen. Za kamerą stoi Jon Watts (Spider-Man: Bez drogi do domu).

Star Wars: Skeleton Crew - zdjęcie

https://twitter.com/DiscussingFilm/status/1568657317880807424

Star Wars: Skeleton Crew - o czym jest serial?

Historia będzie się rozgrywać po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi w podobnym czasie co The Mandalorian. Opowie o grupie dzieci w wieku około 10-ciu lat, które zagubiły się w galaktyce i próbują odnaleźć dom. Twórcy zapowiadają, że serial ma być utrzymany w stylu Goonies, ale osadzonym w świecie Star Wars. Mówiło się w plotkach, że historia skupia się na grupie młodych Jedi, ale do tej pory to nie zostało potwierdzone.

Star Wars: Skeleton Crew - premiera w 2023 roku na Disney+.