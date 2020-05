Star Wars sromotnie biją Avengers: Endgame. Najlepsze filmy sezonu letniego wg czytelników Rotten

Marvel/Lucasfilm/Ganesh K/Art Station

Avengers: Endgame i inne odsłony Marvel Studios stanęły w szranki z produkcjami z uniwersum Star Wars i... zostały niemiłosiernie pobite. Wszystko odbyło się w ramach zorganizowanego przez serwis Rotten Tomatoes głosowania użytkowników na najlepsze filmy sezonu letniego wszech czasów.

Całą zabawę podzielono na 6 etapów, w których poszczególne obrazy mierzyły się w ramach czegoś, co do złudzenia przypominało fazę pucharową z rozmaitych rozgrywek sportowych. Innymi słowy: filmy najpierw łączono w pary, a internauci mogli w danej parze wskazać swojego faworyta. Zwycięzca przechodził do kolejnego etapu, aż do wielkiego finału.

Powiedzieć, że wybory użytkowników Rotten były zaskakujące, to właściwie nic nie powiedzieć. Na starcie faktycznie pojawiły się najbardziej znane i najpopularniejsze letnie blockbustery w historii kina, jednak typowanie internautów było doprawdy trudne do przewidzenia. Wygląda bowiem na to, że fani MCU w zabawie brali udział mniej chętnie niż miłośnicy Indiany Jonesa czy nawet Batmana... Sprawdźcie sami:

Najlepsze filmy sezonu letniego wg użytkowników Rotten Tomatoes - runda I

Mroczny Rycerz (76% - ZWYCIĘZCA) vs. Uwierz w ducha (24%)

Najlepsze filmy sezonu letniego wg użytkowników Rotten Tomatoes - runda II

Mroczny Rycerz (84% - ZWYCIĘZCA) vs. Shrek (16%)

Najlepsze filmy sezonu letniego wg użytkowników Rotten Tomatoes - 1/8 finału, ćwierćfinały, półfinały i finał

1/8 FINAŁU: Mroczny Rycerz (42%) vs. Nowa nadzieja (58% - ZWYCIĘZCA)

