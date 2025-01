Trzymający w napięciu zwiastun The Woman in the Yard. To horror studia od filmów Uciekaj! i Wolf Man

fot. Blumhouse Productions // Universal Pictures

The Woman in the Yard to nowy horror od uznanego studia Blumhouse. Reżyserem jest Jaume Collet-Serra (Black Adam, Wyprawa do dżungli), którego ostatni film, Kontrola bezpieczeństwa, okazał się dużym hitem na platformie Netflix. Za scenariusz odpowiada Sam Stefanak. W głównych rolach występują Danielle Deadwyler, Russell Hornsby, Okwui Okpokwasili, Estella Kahiha i Peyton Jackson.

W sieci pojawił się zwiastun The Woman in the Yard. Zobaczcie poniżej.

The Woman in the Yard - zwiastun

The Woman in the Yard - plakat i zdjęcia

The Woman in the Yard - fabuła, producenci, premiera

Tajemnicza kobieta, która wielokrotnie pojawia się na podwórku pewnej rodziny, często przekazuje mrożące krew w żyłach ostrzeżenia lub niepokojące wiadomości. Rodzina zaczyna kwestionować jej tożsamość i motywy, mając na uwadze potencjalne zagrożenie, jakie może stwarzać.

Za produkcję odpowiadają Jason Blum (Pięć koszmarnych nocy, M3GAN) i Stephanie Allain, która również jest producentką wykonawczą wraz z Deadwyler, Collet-Serrą, Gabrielle Ebron, Scottem Greenbergiem i Jamesem Moranem. Za dystrybucję odpowiada Universal Pictures.

The Woman in the Yard - premiera 28 marca 2025 roku.