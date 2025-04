Zwiastun nowego serialu Star Wars! Nowe historie Cada Bane'a i Asajj Ventress!

Disney

Reklama

Dziś Lucasfilm i Disney+ ogłosiły Star Wars: Tales of the Underworld, trzecią odsłonę serii Opowieści, po Opowieściach Jedi i Opowieściach z Imperium, która ponownie odwiedza ukochane postacie, aby przedstawić nieopowiedziane dotąd, ale kluczowe historie.

Premiera na Disney+ odbędzie się 4 maja 2024 roku. Tales of the Underworld to sześcioodcinkowa seria śledząca losy dwóch słynnych łowców nagród: byłej asasynki separatystów, Asajj Ventress, która dostaje nową szansę na życie i musi uciekać wraz z niespodziewanym sojusznikiem, oraz banity Cada Bane’a, który stawia czoła swojej przeszłości, konfrontując się z dawnym przyjacielem – obecnie szeryfem stojącym po przeciwnej stronie prawa.

Star Wars: Tales of the Underworld - zwiastun

W Tales of the Underworld powracają głosy znanych aktorów: Nika Futterman jako Asajj Ventress i Corey Burton jako Cad Bane, a także Artt Butler, Lane Factor, AJ LoCascio, Clare Grant, Dawn-Lyen Gardner i Eric Lopez.

Twórcą serii oraz reżyserem nadzorującym jest Dave Filoni, który pełni również funkcję producenta wykonawczego wraz z Atheną Yvette Portillo i Carrie Beck. Josh Rimes jest współproducentem wykonawczym, Alex Spotswood pełni rolę głównego producenta, a scenariusz napisał Matt Michnovetz.