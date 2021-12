Star Wars: The Acolyte - kto zagra główną rolę? Ta postać zgłębi Ciemną Stronę Mocy

źródło: Lionsgate

Jak donosi Deadline, Amandla Stenberg zagra główną rolę w serialu The Acolyte, czyli kolejnej produkcji Disney+ ze świata Star Wars. Stenberg mogliśmy zobaczyć w filmach z serii Igrzyska śmierci oraz Nienawiść, którą dajesz.

Szczegóły fabuły Star Wars: Acolyte nie są znane. Wiemy, że historia rozgrywa się w ostatnich dniach okresu zwanego Wielką Republiką, czyli akcja rozgrywa się jakieś 200 lat przed wydarzeniami z Gwiezdnej Sagi. Wiemy też, że tytułowy acolyte ma odnosić się najpewniej do nazwy akolita / akolitka, czyli osoba ucząca się Ciemnej Strony Mocy po stronie Sithów.

Leslye Headland jest twórczynią, showrunnerką i scenarzystą serialu. Prace na planie mają ruszyć w 2022 roku. Jest to jeden z wielu projektów osadzonych w świecie Star Wars. Czekamy na premiery takich tytułów jak Obi-Wan Kenobi, Star Wars: Andor oraz Star Wars: Ahsoka. W grudniu 2021 roku natomiast premierę ma serial Księga Boby Fetta.

Wielka Republika to okres stworzony w trakcie kreacji nowego kanonu Gwiezdnych Wojen, by zaprezentować coś świeżego wielbicielom Star Wars. Historie są już opowiadane w książkach i komiksach, a The Acolyte będzie pierwszym serialem w tym okresie.

