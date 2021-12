Star Wars: Dark Times - klimatyczny fanowski film. Maul o mrocznych czasach Jedi

fot. zrzut ekranu

Star Wars: Dark Times pokazuje wydarzenia z Wojny Klonów. rozkaz 66 i polowania na Jedi. Narratorem jest sam Maul, który pokazuje, jak to Jedi byli piewcami konfliktu i wojny. Jego perspektywa na "mroczne czasy" wydaje się jasno sugerować, że w pewnym sensie to właśnie Jedi byli za nie odpowiedzialni. Choć bezpośrednim nawiązaniem do tych czasów są słowa Obi-Wana, który tak nazwał okres panowania Imperium.

Star Wars: Dark Times - fanowski film

Obejrzyjcie i oceńcie sami, jak wyszlo.

Autorem fanowskiego filmu jest prowadzący kanał na YouTube o nazwie Cinematic Captures. Jego wcześniejsze projekty ze świata Gwiezdnych Wojen są tam również do obejrzenia.

Efekt pracy Cinematic Captures to kolejny z wielu dowodów na to, jak Gwiezdne Wojny inspirują fanów do kreatywności. Dzięki wytężonej pracy osiągają klimatyczne i dobrze wyglądające efekty, dając innym fanom rozrywkę, jakiej oczekują.

Nie raz w historii twórcy fanowskich filmów zostali dostrzeżeni i potem dostawali pracę w różnych firmach, w tym w Lucasfilmie.