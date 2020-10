Star Wars: The High Republic - kto straszył Jedi 200 lat przed filmami? Oto kilku z nich

Star Wars: The High Republic, to wielki projekt multimedialny Lucasiflmu, na którym pracowano kilka lat. Ma być to kompletnie nowa era Gwiezdnych Wojen osadzona 200 lat przed wydarzeniami z Gwiezdnej Sagi. Wszystko będzie ze sobą fabularnie powiązane, a pierwsze historie zostaną opowiedziane w książkach i komiksach. Nie jest wykluczone, że powstaną filmy lub seriale.

Z okazji nadejścia Halloween, postanowiono zaprezentować fanom potwory i przeciwników, którzy utrudniali życie Zakonowi Jedi. Pokazano między innymi istotę o dziwnym kształcie zwaną Drengir, która według Michaela Siglaina z Lucasfilm miała naprawdę przerażać ówczesnych rycerzy Jedi. Zobaczcie pozostałych przeciwników:

Nihil - brutalni, dzicy maruderzy, stacjonujący na Zewnętrznych Rubieżach. "Są jak koszmar, który może pojawić się wszędzie i w dowolnym momencie. Używają dziwacznych taktyk polegających na zastraszaniu i stosowaniu broni chemicznej.