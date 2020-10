The Mandalorian - artystyczne plakaty 2. sezonu. Rysownicy z różnych krajów stworzyli prace

Źródło: Disney+

Gwiezdne Wojny zawsze motywowały fanów do tworzenia prac. Często są to filmy, grafiki, opowiadania i wszelakiej maści aktywności. Disney+ zaprosił rysownik i zarazem fanów z całego świata, aby promować 2. sezon The Mandalorian.

Plakaty są ich artystyczną wizją obrazującą promocję serialu, wiec raczej niczego szczególnego na temat fabuły nie zdradzają. Jednakże pokazują, że można zrobić plakaty z pomysłem, pokładem kreatywności i po prostu artystycznym podejściem.

Szczegóły fabuły 2. sezonu The Mandalorian są nieznane i trzymane są w tajemnicy. Dziennikarze nie dostali odcinków do przedpremierowego obejrzenia i wszyscy będą oglądać wraz z widzami platformy Disney+.

The Mandalorian - premiera 2. sezonu już 30 października na Disney+.

