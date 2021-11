Batman Beyond - tak mógł wyglądać Damian Wayne. Zobacz szkice z anulowanej gry

fot. artstation.com / Goran Bukvic

Artysta Goran Bukvic udostępnił w sieci serię grafik, które pochodzą z produkcji o nazwie kodowej Project Sabbath, inspirowanej serią Batman Beyond. Miał być to sequel wydanego w 2016 roku Batman: Arkham Knight, a jej głównym bohaterem miał być Damian Wayne, syn Bruce'a. Ostatecznie jednak projekt ten trafił do kosza i nigdy nie został nawet oficjalnie zapowiedziany.

Szkice przedstawiają m.in. głównego bohatera w charakterystycznym stroju z czerwonymi akcentami: w tym oczami na masce i symbolem na klatce piersiowej. Na dwóch grafikach widzimy też starszą postać z siwą brodą: prawdopodobnie to Bruce Wayne.

Project Sabbath - grafiki koncepcyjne

Chociaż Project Sabbath anulowano, to na miłośników gier na podstawie komiksów DC czeka sporo atrakcji. W przyszłym roku na rynek mają trafić Gotham Knights od studia WB Montreal oraz Suicide Squad: Kill the Justice League tworzone przez Rocksteady.