Star Wars: The Old Republic - filmowy zwiastun Legacy of the Sith. To wideo to prawdziwe Gwiezdne Wojny!

fot. EA

W tym roku Star Wars: The Old Republic, gra MMORPG z akcją osadzoną w uniwersum Gwiezdnych Wojen, obchodzi swoje 10. urodziny. Częścią obchodów tej rocznicy jest premiera nowego dodatku zatytułowanego Legacy of the Sith, który debiutuje już dziś, 15 lutego. Stanowi on bezpośrednią kontynuację wydarzeń przedstawionych w rozszerzeniu Onslaught i ma zabrać graczy w "najmroczniejsze głębiny i najdalsze regiony galaktyki". Nie zabraknie w nim również innych zmian i nowości, w tym podniesienia maksymalnego poziomu doświadczenia do 80, a także zmian w systemie klas, który ma sprawić, że gracze będą mieli więcej możliwości dostosowania postaci do swoich oczekiwań.

Najnowsze rozszerzenie doczekało się bardzo efektownego zwiastuna, którego przygotowaniem ponownie zajął się doświadczony zespół Industrial Light & Magic, a z efektem ich prac możecie zapoznać się poniżej.

Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith - zwiastun dodatku

