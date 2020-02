Starcraft: Ghost - tak mogła wyglądać gra. Gameplay wyciekł do sieci

Starcraft: Ghost miało być rozwinięciem tego popularnego uniwersum o grę, która nie byłaby strategią. Tę intrygującą, trzecioosobową strzelankę z Novą w roli głównej zapowiedziano w roku 2002, cztery lata później poinformowano o wstrzymaniu produkcji, a dopiero w roku 2014 oficjalnie potwierdzono jej anulowanie. Teraz do sieci trafił gameplay w wysokiej jakości, dzięki któremu można przekonać się, jak ta produkcja mogła wyglądać. Wideo ma pochodzić z devkitu konsoli, na którym znajdowała się wczesna wersja gry.

Zaprezentowana rozgrywka wygląda całkiem nieźle, szczególnie, że prawdopodobnie pochodzi z wczesnej wersji gry. Trzeba jednak przyznać, że całość niezbyt różni się od innych przedstawicieli tego gatunku niewykluczone, że właśnie ten brak unikalności był jednym z czynników, który przyczynił się do skasowania projektu.

Co ciekawe, to nie jedyne wideo ze Starcraft: Ghost, które w ostatnim czasie pojawiło się w sieci. Pozostałe fragmenty rozgrywki zniknęły już jednak z serwisu YouTube. Na Twitterze można jednak znaleźć także screeny z anulowanej gry.

Who would have thought a month ago that Starcraft Ghost would leak in some form? pic.twitter.com/24wCp4XBsE

— Andrew Borman (@Borman18) February 16, 2020