XCOM 2, BioShock i Catherine: Full Body mogą trafić na Nintendo Switch

Na stronie Game Rating and Administration Committee, koreańskiego odpowiednika ESRB (organizacji zajmującej się przyznawaniem kategorii wiekowych), pojawił się wpis, z którego wynika, że na konsolę Nintendo Switch zmierzają trzy porty z innych urządzeń. Mają być to XCOM 2, Catherine: Full Body oraz Bioshock: The Collection, czyli zestaw zawierający trzy gry z tej popularnej serii.

Oczywiście, taką informację trudno uznać za potwierdzenie, że wszystkie te produkcje rzeczywiście trafią na japońską konsolę i nie pozostaje nic innego, jak tylko trzymać za to kciuki i czekać na oficjalne zapowiedzi wydawców. Trzeba jednak przyznać, że ten przeciek brzmi dość wiarygodnie. Firma Atlus (wydawca Catherine: Full Body) niedawno rozsyłała ankietę, w której pytała graczy o to, czy są zainteresowani portami gier na Nintendo Switch. Również przeniesienie XCOM 2 i kolekcji BioShock nie byłoby zbyt zaskakujące, bo japońska konsolka powinna sobie bez problemu z tymi tytułami poradzić. No i powiedzmy sobie szczerze - po premierze Wiedźmina 3 na Switchu chyba już nic nikogo nie zdziwi...