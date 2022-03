Stargirl - syn Green Lanterna w 3. sezonie serialu obsadzony

fot. DC

Stargirl to serial oparty na komiksach DC, który wprowadza młodych herosów do ekranowego uniwersum. W 2. sezonie zobaczyliśmy Jennie, córkę Alana Scotta/Green Lanterna, jednego z najbardziej znanych w komiksach członków Korpusu Zielonych Latarni. Natomiast w 3. sezonie w produkcji pojawi się brat bohaterki, Todd Rice znany w komiksach jako heros Obsidian. Tim Gabriel został obsadzony w tej roli. Zdjęcia do nowej odsłony serialu już się zakończyły.

Dla przypomnienia już w 2. sezonie nawiązano do postaci, gdy jego siostra nauczyła się kontrolować swoje moce i zaczęła poszukiwania Todda, z którym została rozdzielona w dzieciństwie.

Stargirl: sezon 2, odcinek 7

Jak podaje portal EW Todd w serialu będzie postacią LGBTQ oraz będzie posiadał pewne zdolności, których nie będzie do końca kontrolował. Bohater mieszka na ulicy i również poszukuje swojej siostry, jednak zostaje pojmany przez Instytut Helix i tajemniczego Mister Bonesa.

