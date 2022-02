Flash - kto tak naprawdę jest złoczyńcą w filmie? Przeciek zapowiada niespodziankę

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Warner Bros

Nowe informacje o filmie The Flash pochodzą od kaskadera Shane'a Steyna, który wrzucił na Instagrama zdjęcie koszulki jaką dostali na zakończenie zdjęć. Opublikował on ten post w październiku 2021 roku, ale nikt z dziennikarzy go nie odkrył do tej pory. Co więc zdradza? Nie jest wykluczone, że przez rozgłos, jaki ten post zyskał, zostanie on wkrótce usunięty.

Flash - kim jest czarny charakter?

Oficjalnie nie wiadomo, kto jest przeciwnikiem herosa i jego sojuszników (Batman, Supergirl). Do tej pory różne spekulacje sugerowały Reverse-Flasha lub złą wersję Barry'ego Allena z alternatywnej równoległej rzeczywistości. Na koszulce jednak widzimy, że Flash nie wygląda do końca jak Flash. Według dziennikarzy zajmujących się komiksami przypomina on bardziej postać znaną jako Black Flash. Zadebiutował on w komiksie The Flash w 1998 roku. Zasadniczo jest on odpowiednikiem Śmierci w Speed Force. Na razie tożsamość złoczyńcy jest jednak traktowana jako plotka i spekulacja.

Flash - zrzut ekranu z postu kaskadera

W obsadzie filmu są Ezra Miller, Sasha Calle (Supergirl), Ben Affleck (Batman) oraz Michael Keaton (Batman).

Flash - premiera tylko w kinach odbędzie się 4 listopada 2022 roku.

