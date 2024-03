Starship - ryki, huki, przewrócone kamery. Wybitne nagranie 4K i cała potęga rakiety SpaceX

YouTube/Everyday Astronaut

W zeszły czwartek Starship odbył swój 3. lot testowy - SpaceX w tym przypadku już pełnoprawnie może mówić o sukcesie. 120-metrowa rakieta wzbiła się w powietrze, a jej górny człon, statek Starship, dotarł nawet na orbitę, osiągając wysokość 230 km i poruszając się z prędkością 26 tys. km/h. Problemy zaczęły się w trakcie podchodzenia do lądowania; booster (dolny człon) został zniszczony w czasie próby wodowania w Zatoce Meksykańskiej, natomiast z samym statkiem utracono łączność w procesie deorbitacji.

W żaden sposób nie zmienia to faktu, że lot Starshipa po raz kolejny okazał się wspaniałym widowiskiem. Na miejscu jak zwykle stawiła się niezawodna ekipa pasjonatów astronomii z youtube'owego kanału Everyday Astronaut: twórca, Tim Dodd (swoją drogą został on wybrany jako jeden ze śmiałków, którzy w rakiecie SpaceX mają udać się na Księżyc), oraz jego pomocnicy, Ryan, Nick i Brian. To właśnie oni opublikowali w sieci niesamowitą kompilację nagrań z czwartkowego startu w jakości 4K i z kapitalnym, by nie powiedzieć: kosmicznym dźwiękiem.

"Bracia Astro" (jak sami o sobie mówią) zwieźli na plażę w Boca Chica górę sprzętu: kamery cyfrowe Z-CAM, Black Magic 12K Ursa, Red Komodo-X, optyczne cuda od firmy Sigma czy najnowsze teleskopy Meade. Wszystko po to, by zarejestrować lot Starshipa z wielu perspektyw i w najlepszej rozdzielczości. Efekt zapiera dech w piersiach: cała kompilacja wideo wygląda jak pierwszorzędne dzieło science fiction, oddając potęgę Króla Rakiet. Zapnijcie pasy, podkręćcie dźwięk i delektujcie się:

Starship - wybitne nagranie 3. lotu rakiety SpaceX w 4K

Aurę wydarzenia podkreślają także poniższe zdjęcia:

Najpotężniejsze rakiety w historii

Specjalne wyróżnienie: Sea Dragon (USA) – zaproponowany w 1962 roku i ostatecznie niezrealizowany projekt superciężkiej rakiety nośnej; masa startowa miała wynosić aż 18 tys. ton, a wysokość statku – 150 metrów; Sea Dragon docelowo miał wynieść na niską orbitę ziemską 450 ton ładunku. Rakietę pokazano w serialu „For All Mankind”.